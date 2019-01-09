"Лишь бы не остальные". Социолог объяснила успех Зеленского на Украине

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"Лишь бы не остальные". Социолог объяснила успех Зеленского на Украине

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Актёр Владимир Зеленский. Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

По мнению эксперта, популярность комика как претендента на пост главы государства говорит о разочаровании украинцев в политиках.

Поддержка кандидатуры Владимира Зеленского на предстоящих выборах президента Украины равносильна голосованию против всех, заявила директор аналитического фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина в эфире "Общественного телевидения".

— Это свидетельствует о разочаровании людей в политике и политиках... по крайней мере в опросе это определённая реакция — "да хоть бы Зеленский, лишь бы не вы", — считает социолог.

Как ранее писал Лайф, артист 1 января 2019 года подтвердил своё намерение баллотироваться на пост президента Украины. Позже он попросил жителей указать пять главных проблем страны и таким образом составить его предвыборную программу.

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