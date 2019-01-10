"Разгорячён опять месье". Шнуров стихом ответил на критику Милонова

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил стих, в котором отреагировал на критику депутата Государственной думы России Виталия Милонова в свой адрес. Парламентарий ранее предложил наказывать административно тех, кто публично выражается нецензурно.
— Разгорячён опять месье Милонов.
Богоугодным развозился спичем.
Нет, не о нищенском существовании миллионов
Он речь держал и был аллегоричен.
Пророчествовал будто бы Исайя,
Законами изъяв от нас излишки,
Бородкой рыжей в гневе потрясая,
Он рассуждал о пиве и отрыжке.
О смерти Пушкина. Слова не выбирая,
Он слал проклятия и, хамство источив,
Вообразил себя парламентарием от рая,
Вот и икона с ним, свеча, ключи.
Что слёзы льёт старик у банкомата,
Подумаешь, немного не поест.
Вот если в песнях будет меньше мата,
Тогда наладится житуха — вот те крест! — написал Шнуров на своей странице в "Инстаграме".
Милонов резко высказался о Шнурове, комментируя инициативу певца Димы Билана ввести цензуру на эстраде. Певец ранее сообщил, что в музыке должны быть определённые рамки. Оценивая это предложение, солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков в беседе с Лайфом предложил ввести возрастной ценз на музыку.
Добавим также, что ещё ранее на YouTube появился видеоролик, в котором депутат Госдумы Виталий Милонов исполняет рэп про запрет рэпа.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени