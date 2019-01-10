"Разгорячён опять месье". Шнуров стихом ответил на критику Милонова

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил стих, в котором отреагировал на критику депутата Государственной думы России Виталия Милонова в свой адрес. Парламентарий ранее предложил наказывать административно тех, кто публично выражается нецензурно.

— Разгорячён опять месье Милонов.

Богоугодным развозился спичем.

Нет, не о нищенском существовании миллионов

Он речь держал и был аллегоричен.

Пророчествовал будто бы Исайя,

Законами изъяв от нас излишки,

Бородкой рыжей в гневе потрясая,

Он рассуждал о пиве и отрыжке.

О смерти Пушкина. Слова не выбирая,

Он слал проклятия и, хамство источив,

Вообразил себя парламентарием от рая,

Вот и икона с ним, свеча, ключи.

Что слёзы льёт старик у банкомата,

Подумаешь, немного не поест.

Вот если в песнях будет меньше мата,

Тогда наладится житуха — вот те крест! — написал Шнуров на своей странице в "Инстаграме".

Милонов резко высказался о Шнурове, комментируя инициативу певца Димы Билана ввести цензуру на эстраде. Певец ранее сообщил, что в музыке должны быть определённые рамки. Оценивая это предложение, солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков в беседе с Лайфом предложил ввести возрастной ценз на музыку.

Добавим также, что ещё ранее на YouTube появился видеоролик, в котором депутат Госдумы Виталий Милонов исполняет рэп про запрет рэпа.