Лоза сравнил спор Шнурова и Милонова с разборками "помоечных бомжей"

По словам музыканта, стоит ли вводить какие-либо возрастные ограничения или цензуру, нужно решать специалистам.

Музыкант Юрий Лоза вмешался в батл лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и депутата Госдумы Виталия Милонова, которые поругались из-за наличия нецензурной лексики в композициях. В частности, их спор он сравнил с разборками "помоечных бомжей".

— Если человеку не хватает нормальных цензурных слов, он вставляет мат как междометие: "Э", "У", "М". Матом филигранно пользуются помоечные бомжи за гаражом. Поэтому когда интеллигентный человек говорит мне: "Я матом пользуюсь красиво", то я ему отвечаю: "Так же красиво матом пользуются помоечные бомжи!" — приводит слова Лозы издание МК.

Между тем, как отметил музыкант, ни Шнуров, ни Миловнов ему не интересны и он не хочет о них ничего знать. Он добавил, что стоит ли вводить какую-либо цензуру или возрастные цензы — нужно решать специалистам, а не "пиарить двух балбесов".

Напомним, что Милонов резко высказался о Шнурове, комментируя инициативу певца Димы Билана ввести цензуру на эстраде. Певец ранее сообщил, что в музыке должны быть определённые рамки. Оценивая это предложение, солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков в беседе с Лайфом предложил ввести возрастной ценз на музыку.

Шнуров же ответил Милонову в стихах.