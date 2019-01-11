СМИ узнали о начале переброски военной техники США из Сирии

США начали переброску военной техники из Сирии, сообщает CNN. По данным телеканала, первая партия "наземной" техники уже была вывезена из САР. При этом не уточнятся, о каких грузах идёт речь и куда их доставили.

Напомним, президент США Дональд Трамп 19 декабря объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он объяснил это окончательной победой над ИГИЛ*.

Позже американский лидер заявил, что не называл точных сроков вывода контингента, поэтому не стоит ожидать, что это произойдёт быстро.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.