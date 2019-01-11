Коалиция объявила о начале вывода войск США из Сирии

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Коалиция объявила о начале вывода войск США из Сирии

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Фото © Flickr/Morning Calm Weekly Newspaper Installation Management Command, U.S. Army

Президент США Дональд Трамп ещё 19 декабря объявил о решении начать такой вывод сил.

Международная коалиция во главе с США объявила о начале вывода войск Соединённых Штатов из Сирии. Об этом сообщает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на представителя коалиции.

Ранее о начале переброски военной техники США из Сирии сообщал телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Напомним, президент США Дональд Трамп ещё 19 декабря объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он объяснил это окончательной победой над ИГИЛ*.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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