МИД назвал главное условие для мирного договора с Японией

В ведомстве отметили, что нужно вывести отношения двух государств на качественно новый уровень.

Для того чтобы Россия и Япония могли заключить мирное соглашение, Токио следует признать итоги Второй мировой войны. Об этом сегодня в преддверии визита министра иностранных дел Японии Таро Коно в Москву заявили в МИД РФ.

— Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами, — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что нужно вывести отношения России и Японии на качественно новый уровень, который предполагает "подлинное доверие и партнёрство".

Напомним, ранее в МИД был вызван посол Японии из-за заявлений властей этой страны по поводу возможности передачи Курил. А в Госдуме предложили законодательно прописать запрет на отчуждение островов от России.

Высказывался и врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он отмечал, что нужно остановить спекуляции по поводу возможности передачи Курил.

Напомним, Россия и Япония до сих пор формально находятся в состоянии войны, так как не подписали мирный договор по итогам Второй мировой. Токио настаивает, что Южные Курилы должны принадлежать Японии.