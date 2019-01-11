"Полы помойте". Замглавы Владимирской области не сдержалась на встрече с врачами

Чиновница также заявила, что она не золотая рыбка, чтобы исполнять желания тех, у кого проблемы.

Очередной скандал из-за высказывания высокопоставленного чиновника разгорается в России. На этот раз — из-за слов врио заместителя главы Владимирской области Марины Чекуновой.

Как сообщает НСН, резко высказалась она на совещании по поводу судьбы больницы в небольшом городке Струнино. Медики жаловались на проблемы, а чиновница ответила: "Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?"

После этого чиновница также заявила, что она не исполняет желания.

— Я как будто золотая рыбка, должна всё сделать, — прокомментировала врио замгубернатора просьбы медиков.

По этому поводу высказался зампредседателя Заксобрания Владимирской области Роман Кавинов. Он назвал высказывания Чекуновой недопустимыми.

Что же касается больницы в Струнине, летом прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил отремонтировать её после обращения местных жителей. В декабре же глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о нарушениях при проведении ремонта и снабжения медучреждения.

Ранее печально известная стала чиновница с Урала — директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких. На встрече с юными волонтёрами она сказала, что государство ничего им не должно, и призвала молодёжь решать свои проблемы самостоятельно. В итоге лишилась должности.