Свердловская чиновница Ольга Глацких покинула свой пост

Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая заявила, что государство молодёжи ничего не должно, подала в отставку. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

— Да, сегодня она написала заявление. Это решение, по её словам, было обдуманным, — сказал Бидонько.

Кроме того, снимок заявления Глацких опубликовал блогер Сергей Колясников в "Живом журнале".

В начале ноября Ольга Глацких на встрече с юными волонтёрами сказала, что государство ничего им не должно, и призвала молодёжь решать свои проблемы самостоятельно. Чиновницу отстранили от должности, а позже деятельностью её департамента заинтересовались уральские следователи. Поводом стала публикация в СМИ о том, что бюджетные деньги, выделенные на одарённых детей Урала, осваивались в элитном отеле.

После скандала губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ликвидировал департамент молодёжной политики.