"Дают хорошие чаевые". В Берлине не согласились с опросом о "грубых россиянах"

Ранее СМИ опубликовали результаты опроса, согласно которому больше всего на отдыхе немцев раздражает соседство с россиянами и британцами.

Русские туристы на самом деле не вызывают особого раздражения у владельцев берлинских заведений, поскольку ведут себя не хуже гостей из других стран. Так в Германии прокомментировали опрос, согласно которому в числе самых раздражающих немцы назвали отдыхающих из России.

Отмечается, что россияне не только соответствуют представлениям о "среднестатистическом" туристе, но и отличаются умением договариваться в любой ситуации, а ещё оставляют хорошие чаевые.

— Конечно, среди россиян есть разные люди, но с такими вот "ужасными русскими", как вы описываете, то есть шумными, грубыми, невоспитанными, мне сталкиваться не приходилось, — рассказал РИА "Новости" владелец одного из берлинских баров Александр Грюнер.

— Лично меня русские туристы не раздражают, наоборот, они оставляют хорошие чаевые, милые люди. Только вот они следом за американцами называют наш берлинский пончик "донатом". Это обидно. Это же совсем разные вещи, — отметила официантка из кофейни на Фридрихштрассе.

Ещё один собеседник агентства отметил, что у него были случаи с шумными компаниями из России, которые пытались привлекать внимание официантов громкими возгласами или специфическими жестами, однако с ними всегда удавалось договориться, некоторые с тех пор даже стали постоянными клиентами заведения.

Ранее Лайф сообщал, что, по результатам исследования онлайн-платформы для туристов ab-in-den-urlaub.de, около 40% опрошенных немцев признались, что меньше всего они хотели бы оказаться на отдыхе рядом с русскими и британцами. При этом третье место антирейтинга заняли сами немцы вместе с поляками.

В защиту россиян также выступил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык, заявивший, что те "стереотипные" русские, которых описывает немецкое издание, уже давно поменялись и ведут себя на отдыхе не хуже, чем гости из других стран.