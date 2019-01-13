Европейские дипломаты поддержали снятие санкций США с "Русала" и En+

Послы ЕС, Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании направили соответствующее письмо в конгресс.

Дипмиссия Евросоюза в Вашингтоне направила письмо лидеру демократов в Сенате США Чаку Шумеру с призывом к снятию санкций с компаний En+ и "Русал". Дипломаты объяснили, что ограничительные меры негативно влияют на экономику.

— Мы... приветствуем недавние действия Министерства финансов США по представлению конгрессу своего доклада о предлагаемом исключении из перечня (санкций) "Русала" и En+", — говорится в сообщении.

Дипломаты назвали это важным шагом, так как с момента введения санкций США против этих компаний заводы в ряде европейских стран "столкнулись с повышением цен, сложностями в заключении новых контрактов на продажу, возобновлении существующих контрактов" и другими проблемами.

При этом послы подчеркнули, что по-прежнему привержены сохранению санкций против России.

Напомним, 19 декабря Минфин США сообщил о грядущем снятии ограничений с трёх российских компаний — "Русал", En+ и "Евросибэнерго". После этого в конгрессе призвали отложить отмену санкций до разъяснения ситуации. Поэтому в январе министр финансов Стивен Мнучин провёл для конгрессменов закрытый брифинг по вопросу о снятии санкций.