Рейтинг Трампа продолжает падать из-за шатдауна

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 44% на фоне шатдауна. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого каналом Hill TV.

Отмечается, что в декабре рейтинг американского лидера составлял 47%, но, в связи с продолжительным кризисом в бюджете правительства, Трамп лишается поддержки своих граждан.

Напомним, работа американского правительства была частично приостановлена 22 декабря 2018 года. К настоящему моменту длительность шатдауна составляет рекордные 22 дня. Ранее Трамп заявлял, что "практически в одиночку" работает над решением этой проблемы.