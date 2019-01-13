WP: Трамп скрывал от своей администрации детали первой встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп скрывал от членов своей администрации детали первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась в июле 2017 года в Гамбурге. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post.

По данным СМИ, о попытках Трампа скрыть подробности разговора с Путиным чиновники узнали после того, как сотрудник Белого дома и высокопоставленный представитель Госдепа запросили дополнительную информацию у переводчика, присутствовавшего на встрече лидеров. Однако им было отказано.

Издание уточняет, что такая секретность была направлена на предотвращение утечек информации в Белом доме.

Как сообщал Лайф, Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге 7 июля 2017 года. Переговоры лидеров длились гораздо дольше заявленного времени — почти два с половиной часа.