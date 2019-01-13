ВКС РФ начали перебрасывать оборудование к месту обвала сопки в Хабаровском крае

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ВКС РФ начали перебрасывать оборудование к месту обвала сопки в Хабаровском крае

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Фото: © РИА Новости/МЧС РФ

Российские военно-космические силы начали перебрасывать инженерное оборудование к месту обвала сопки в Хабаровском крае. Об этом рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

— Организована доставка на аэродромы Восточного военного округа инженерного оборудования и специальных инженерных зарядов для проведения специалистами инженерных войск работ по ликвидации обвала, — передаёт текст сообщения РИА "Новости".

Напомним, в конце декабря 2018 года из-за оползня обрушилась сопка. В результате произошедшего была перекрыта подача воды в хранилище Бурейской ГЭС. В МЧС отметили, что угрозы подтопления близлежащих посёлков нет.

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