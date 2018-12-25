Угрозы нет. МЧС оценило последствия обрушения сопки в Хабаровском крае

Угрозы подтопления населённых пунктов, расположенных неподалёку от места обрушения сопки, в Хабаровском крае не зафиксировано. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Сообщается, что зафиксированные показатели уровня верхнего барельефа и приточности не являются отклонением от сезонной нормы, посему для населения и жизнедеятельности угроз нет.
Добавим, что находящаяся недалеко от места ЧП Бурейская ГЭС продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, часть сопки обрушилась в реку Бурею в Хабаровском крае и частично перекрыла русло реки. Ранее местные СМИ посчитали причиной схода грунта падение метеорита. Однако учёные отмечают, что наиболее вероятной причиной стал оползень. Для обследования сопки на место вылетели специалисты.
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