Угрозы нет. МЧС оценило последствия обрушения сопки в Хабаровском крае

Зафиксированные показатели уровня верхнего барельефа и приточности не являются отклонением от сезонной нормы.

Угрозы подтопления населённых пунктов, расположенных неподалёку от места обрушения сопки, в Хабаровском крае не зафиксировано. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщается, что зафиксированные показатели уровня верхнего барельефа и приточности не являются отклонением от сезонной нормы, посему для населения и жизнедеятельности угроз нет.

Добавим, что находящаяся недалеко от места ЧП Бурейская ГЭС продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, часть сопки обрушилась в реку Бурею в Хабаровском крае и частично перекрыла русло реки. Ранее местные СМИ посчитали причиной схода грунта падение метеорита. Однако учёные отмечают, что наиболее вероятной причиной стал оползень. Для обследования сопки на место вылетели специалисты.