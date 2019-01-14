Сбой телескопа "Спектр-Р" мог произойти из-за космической радиации

В аппарате, который работает в космосе почти восемь лет, из строя вышел последний передатчик, принимавший команды с Земли.

Связь с радиотелескопом "Спектр-Р" могла нарушиться из-за космической радиации, которая копилась в электронике аппарата почти восемь лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Сообщается, что перестал работать третий и последний командный передатчик. Первые два сломались ещё раньше.

Однако специалисты корпорации "Российские космические системы" и НПО имени Лавочкина продолжают надеяться, что радиосвязь ещё удастся наладить.

Как ранее писал Лайф, "Спектр-Р" перестал принимать команды 12 января 2018 года. Специалист проекта "Радиоастрон" Юрий Ковалёв позже заявил, что такая проблема возникла впервые за годы работы телескопа.

Стоит отметить, что аппарат работает уже вдвое дольше, чем изначально планировалось. Учёные ожидали, что он прослужит лишь до 2016 года.