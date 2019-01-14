В МИД Германии назвали провокацией письмо посла США о "Северном потоке – 2"

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В МИД Германии назвали провокацией письмо посла США о "Северном потоке – 2"

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Фото: © Flickr/Bryan Jones

Представители дипломатического ведомства призвали немецкие компании не реагировать на действия американского посла.

В Министерстве иностранных дел Германии назвали провокацией письмо посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами в адрес немецких компаний, которые принимают участие в проекте "Северный поток — 2".

Как сообщает издание Handelsblatt, фирмы, получившие письмо Гренелла, обратились в МИД с просьбой разъяснить, как на него реагировать. В ведомстве порекомендовали воздержаться от ответной реакции, полагая, что это письмо является провокацией.

Предполагается, что в понедельник, 14 января, ведомство федерального канцлера совместно с МИД ФРГ обсудят данный инцидент, чтобы согласовать реакцию.

Напомним, посол США в Германии Ричард Гренелл отправил германским компаниям письма, в которых предупредил о последствиях их участия в проекте "Северный поток — 2". Ряд немецких политиков раскритиковали действия посла и призвали федеральное правительство выразить протест.

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