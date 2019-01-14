Медведев высказался о компенсациях за налоговый манёвр

Белоруссия оценивает потери за этот год примерно в $383 млн, но Москва для выплат не видит никаких оснований.

Глава Правительства Дмитрий Медведев напомнил, что Россия никогда не обещала другим странам компенсировать недополученные доходы, в том числе связанные с налоговым манёвром. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами в понедельник.

— Мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких, хотя в ряде случаев мы в последние годы по просьбе этих государств шли на то, чтобы предоставить им различную безвозвратную поддержку, — подчеркнул Медведев.

Вместо этого Москва, напротив, сохранила очень большой объём кредитной поддержки партнёров, добавил российский премьер. Он подчеркнул, что наша страна не требует возврата средств даже в условиях, когда для нас закрыты западные финрынки, и Минску, по словам Медведева, стоило бы это ценить.

Как уже сообщал Лайф, Минск хочет добиться компенсации за налоговый манёвр в нефтяной сфере России, который приведёт к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Белоруссия оценивает потери за этот год примерно в $383 млн. Москва не видит оснований для такой компенсации. В ответ Лукашенко пригрозил, что Россия может лишиться союзника в лице его страны.