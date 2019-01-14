Стена повреждённого в Шахтах дома может обрушиться

К такому выводу спасатели пришли во время проведения работ по подъёму плит здания.

Стена дома в городе Шахты Ростовской области, где утром произошёл взрыв газа, может обрушиться. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

— Сейчас возникла угроза обрушения части стены. Вся упавшая масса являлась опорой для этой стены. Когда проводили подъём плит, увидели, что часть стены начала отходить, — сказал Голубев журналистам.

Сегодня рано утром в городе Шахты Ростовской области произошёл взрыв газа в многоэтажке. Жители рассказали, что их разбудил хлопок, сотрясший здание. Подтверждено, что при взрыве газа погибла одна женщина, ещё несколько человек пострадали.