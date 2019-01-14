"Был хлопок ужасный". Жители дома в Шахтах рассказали подробности взрыва

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"Был хлопок ужасный". Жители дома в Шахтах рассказали подробности взрыва

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Фото: © vk.com/Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону 

Жители дома на улице Хабарова в Шахтах Ростовской области, где рано утром 14 января произошёл взрыв газа, рассказали, как они пережили инцидент. Слова пострадавших приводит телеграм-канал Life Shot.

— Шесть утра, я уже просыпалась и слышу хлопок и летит всё мимо окна. Я дверь на балкон открываю... кирпич этот валится, — рассказывает жительница дома.

Взрывом зацепило даже соседний дом. По словам губернатора региона Василия Голубева, сейчас спасатели ищут четырёх человек, в городе введён режим ЧС. Известно об одном погибшем.

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