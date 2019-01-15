Рябков: США ведут линию на подрыв ДРСМД

Американцы застыли в своей бескомпромиссности и безапелляционности требований к России, сетуют в МИД РФ.

Требования США к России по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не содержат конкретики, а потому не позволяют рассчитывать на сближение сторон. Об этом по итогам встречи в Женеве заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, позиция западных партнёров по этому вопросу "застыла в своей бескомпромиссности и безапелляционности требований" к нашей стране.

— Это обстоятельство вызывает у нас обеспокоенность, поскольку США сами вводили 60-дневный срок, во время которого РФ, по их мнению, должна предпринять некие меры применительно к выполнению РФ договора, — подчёркивает дипломат.

Рябков добавил, что консультации в Женеве выяснили стремление Вашингтона довести до конца линию на слом договора.

— Ответственность за это целиком и полностью ложится на американскую сторону, сколько бы коллеги из Вашингтона ни пытались приписать нам действия, не вписывающиеся в его требования, — приводит его слова РИА "Новости".

Как ранее писал Лайф, в декабре 2018 года Госдеп выдвинул ультиматум России: он заявил, что США через 60 дней выйдут из ДРСМД, если Москва "не вернётся к его соблюдению". Россия отвергает все обвинения со стороны Штатов по поводу того, что она якобы не исполняет договор.

Сегодня в Женеве состоялись дипломатические консультации по этой теме. В Госдепе охарактеризовали итоги встречи как "разочаровывающие".