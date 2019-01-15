Пресловутые 9 яиц. Независимые АЗС не исключили появления ценников на пол-литра

Президент НТС Павел Баженов отметил, что при этом проблема постоянного роста цен на моторное топливо так и не будет решена.

Независимые АЗС не исключают появления ценников на пол-литра бензина и предупреждают о возможном введении маркетинговых " ухищрений" при продаже топлива. Об этом сообщили в Независимом топливном союзе (НТС).

— Конечно, можно действовать в соответствии с маркетинговыми рецептами продуктовой розницы и продавать "пресловутые 9 яиц". Да, можно поставить на стелах АЗС цену 20 рублей за АИ-92 хоть завтра. Правда, цена будет за пол-литра, — заявил Павел Баженов.

Однако при этом, по его словам, проблема постоянного роста цен на моторное топливо так и не будет решена. Для решения проблемы нужна комплексная реформа топливного рынка. Баженов не исключает, что, если предложения Топливного союза будут реализованы, совсем скоро можно будет увидеть на стелах 35 рублей.

В частности, НТС предлагает отменить акцизы на топливо, обязать отечественные нефтяные компании реализовывать все производимые нефтепродукты через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу, а также привязать розничную цену к биржевым котировкам.

Пользователи соцсетей ранее обратили внимание на необычную упаковку куриных яиц: вместо привычного десятка — их девять. Создатель "девятки" — птицефабрика "Вараксино" — заверил, что новинка не связана с повышением цен или маркетинговыми ходами.