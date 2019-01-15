Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

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Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

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Фото: Пресс-служба управления МВД по Воронежской области

Число погибших в результате столкновения трёх авто на трассе в Воронежской области выросло до восьми, сообщает РИА "Новости".

Напомним, массовая авария произошла 15 января примерно в 15:15 на 166-м километре автодороги Курск — Борисоглебск. "Лексус" столкнулся с двумя встречными машинами, от удара все три загорелись. Среди погибших в том числе — управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко.

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