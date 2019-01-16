Депутат Рады заявил, что Запад "выжимает все соки" из Украины

США и Евросоюз выжимают все ресурсы из Украины, не заботясь об интересах самой страны, считает депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его словам, каждое государство живёт своими интересами, никто никому помогать не обязан.

— Вы верите в третью мировую войну из-за Украины? Что, Штаты или Европа пожертвуют своим благополучием, чтобы помочь Порошенко или нам с вами? Они выжимают из Украины все соки, выжимают ресурсы: наши Карпаты, нашу рабочую силу, сбывают сюда дешёвые товары, — заявил Мураев в эфире телеканала "Наш".

Ранее со схожими утверждениями выступал депутат Верховной рады Виктор Бондарь. Он считает, что Евросоюз не позволяет Украине создать конкурентоспособную промышленность и ограничивает экспорт. Поэтому страна должна сама позаботиться о своём будущем.

Также глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что у страны нет перспектив стать членом НАТО или Евросоюза в ближайшие пять лет.