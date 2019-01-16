После скандала с кроватью из досок в Пензенской области закупят новые койки

Ранее главный врач прославившейся больницы пообещал, что ситуация с лежачими местами будет исправлена.

Во все больницы Пензенской области закупят дополнительные кровати после скандала в Кузнецкой межрайонной больнице, где в качестве коек использовали доски, положенные на стулья. Об этом в "Твиттере" сообщил глава региона.

Во все стационарные учреждения здравоохранения закупим резервные койки, которые будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 16 января 2019 г.

— Во все стационарные учреждения здравоохранения закупим резервные койки, которые будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчётного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах, — написал Белозерцев.

Посетители Кузнецкой межрайонной больницы в Пензенской области пожаловались на условия содержания в учреждении. Они опубликовали фотографии, на которых видно, что сотрудники сложили доски на стулья, чтобы использовать их в качестве коек. Главный врач больницы позже пообещал исправить ситуацию.