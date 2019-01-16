СК возбудил дело по факту взрыва на заводе в Ленобласти

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СК возбудил дело по факту взрыва на заводе в Ленобласти

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Фото: соцсети

По версии следствия, могло иметь место нарушение требований промышленной безопасности.

Управление СК РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту взрыва, прогремевшего сегодня на заводе АО "ГК Полипласт" в городе Кеннингсепе.

— Возбуждено дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", — сообщили в управлении.

По последним данным, в результате взрыва пострадало четыре человека. Жертв удалось избежать благодаря экстренной эвакуации работников. Взорвалась бочка с нефтепродуктами. Раны у пострадавших вторичные — от разлетевшихся элементов здания. Момент взрыва попал на видео.

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