СК возбудил дело по факту взрыва на заводе в Ленобласти

Управление СК РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту взрыва, прогремевшего сегодня на заводе АО "ГК Полипласт" в городе Кеннингсепе.
— Возбуждено дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", — сообщили в управлении.
По последним данным, в результате взрыва пострадало четыре человека. Жертв удалось избежать благодаря экстренной эвакуации работников. Взорвалась бочка с нефтепродуктами. Раны у пострадавших вторичные — от разлетевшихся элементов здания. Момент взрыва попал на видео.
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