Раскритиковала огромную премию чиновникам. В Хакасии уволили замглавы Минфина

К примеру, замгубернатора Хакасии Юлия Исмагилова по итогам месяца работы получила вознаграждение в размере около миллиона рублей: ей назначили целых две премии.

В Хакасии набирает обороты скандал с огромными премиями "ближнему кругу" главы региона Валентина Коновалова. Например, замминистра финансов Хакасии Галина Спиридонова лишилась своей должности после того, как возмутилась тем, что чиновникам назначили вознаграждение в размере 200–500 процентов от ежемесячного оклада. Об этом сообщает "Пульс Хакасии".

В распоряжении главы региона говорилось, что вознаграждение вице-губернаторам и министрам выплачивается "за счёт экономии по фонду оплаты труда соответствующих ведомств". Из документа Спиридонова узнала, что премии положены заместителям губернатора Андрею Асочакову, Богдану Павленко, Юлии Исмагиловой (ей и вовсе выплатили около миллиона рублей за месяц работы) и ещё одиннадцати министрам и руководителям ведомств, среди которых и министр финансов Ирина Войнова.

Спиридонова решила узнать у Войновой, не стыдно ли ей перед коллективом за столь огромную премию. Однако министр финансов не растерялась и пожаловалась на подчинённую первому замгубернатора Андрею Асочакову.

Асочаков, который также был в списке получателей вознаграждения, не оценил самодеятельность чиновницы и порвал ранее подготовленное распоряжение о назначении Спиридоновой министром экономического развития. На эту должность был назначен Николай Евдокимов, а сама замглавы Минфина осталась и вовсе без работы.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом глава Хакасии Валентин Коновалов — представитель КПРФ, избранный губернатором 11 ноября, — выдал премии по несколько сотен тысяч рублей ряду высокопоставленных чиновников своей администрации. Среди премируемых — 15 человек, в том числе замы Коновалова и министры. Большинство из них проработали на своих постах от двух недель до полутора месяцев.

К примеру, "за успешное выполнение отдельных заданий по поручению главы республики" замгубернатора Хакасии Юлия Исмагилова получила по итогам года премию в размере 300% ежемесячного оклада, а другим распоряжением премирована ещё на 200%. В общей сложности чиновница получила миллион рублей.