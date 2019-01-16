СК: На месте взрыва в Шахтах не нашли взрывчатки

Эпицентр взрыва был в квартире пенсионерки, газовый кран там был в положении "открыто".

При осмотре места взрыва жилого дома в городе Шахты следов взрывчатых веществ не было обнаружено. Об этом сообщили в СК РФ.

— Сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России в ходе проведения осмотра места происшествия с применением газоанализатора следов взрывчатых веществ не обнаружено. По полученным смывам назначена химическая экспертиза, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что эпицентр взрыва находился в квартире № 72. В ней жила одна женщина 1952 года рождения. Найденный там газовый кран был в положении "открыто".

— Из показаний свидетелей следует, что накануне происшествия в подъезде чувствовался запах бытового газа. Проводятся допросы сотрудников газовых компаний, обслуживавших дом, — добавили в ведомстве.

Специалисты на специальном полигоне осматривают строительные конструкции и части внутридомового оборудования, которые были извлечены из-под завалов.

Напомним, взрыв и обрушение перекрытий между двумя верхними этажами девятиэтажки в Шахтах произошли рано утром 14 января. Семерых человек удалось спасти из-под завалов. 16 января объявлено в городе днём траура по погибшим. Найдены тела всех пяти погибших.