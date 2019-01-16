Республиканцы не позволили прекратить дебаты по снятию санкций с "Русала"

Предложение прекратить рассмотрение данного вопроса так и не набрало необходимых 60 голосов из 100.

Республиканцы в Сенате Конгресса США не позволили представителям демократической партии завершить дебаты по решению снять санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго". Трансляцию заседания вёл канал C-Span.

Как отмечается, предложение окончить дискуссию по данному вопросу так и не набрало необходимых 60 голосов из 100. Если бы дебаты удалось завершить, то окончательное голосование могли бы провести спустя 30 часов. Однако теперь прения по поводу инициативы могут затянуться на неопределённый срок.

Ранее стало известно, что Сенат США выступил против снятия санкций с "Русала". Незадолго до этого европейские дипломаты поддержали снятие ограничений с вышеперечисленных российских компаний.