Сенат США выступил против снятия санкций с "Русала"

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Сенат США выступил против снятия санкций с "Русала"

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Фото: © Flickr/Amy Sparwasser

Также резолюцию должна поддержать палата представителей. В случае утверждения документа он попадёт на подпись президенту.

Сенат США принял резолюцию, направленную против снятия санкций с российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". За документ высказались 57 сенаторов, против — 42.

Напомним, 19 декабря Минфин США сообщил о грядущем снятии ограничений с трёх российских компаний — "Русал", En+ и "Евросибэнерго". После этого в Конгрессе призвали отложить отмену санкций до разъяснения ситуации.

Снятие санкций поддержала дипмиссия Евросоюза в Вашингтоне — дипломаты направили письмо лидеру демократов в Сенате США Чаку Шумеру с призывом поддержать отмену ограничений против En+, "Евросибэнерго" и "Русала".

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