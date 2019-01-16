Правительство Мэй преодолело вотум недоверия в парламенте

Британский премьер-министр заявила, что выполнит волю народа и осуществит Brexit.

Правительство британского премьера Терезы Мэй преодолело вотум недоверия в парламенте, спустя день после того, как депутаты отказались поддержать предложенную кабмином сделку по Brexit.

В среду вечером в ходе голосования в Палате общин 325 парламентариев выразили поддержку кабинету Мэй, против высказались 306.

Напомним, 15 января Палата общин Великобритании проголосовала против соглашения о выходе из ЕС, предложенного правительством Мэй. Против выступило 432 депутата, 202 — за. Это стало крупнейшим поражением британского правительства за последние 95 лет. После этого лидер британских лейбористов Джереми Корбин объявил о запуске процедуры вотума недоверия премьер-министру.