На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

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Фото © volkstat.ru

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч, который на протяжении последних дней регулярно выбрасывал в атмосферу значительные объёмы пепла. Об этом сообщается на сайте вулканологической обсерватории посёлка Ключи.

<p>Фото: © volkstat.ru</p>

На представленных фотографиях видно, как по склонам активного купола вулкана начала сходить раскалённая лава.

Вулкан Шивелуч является самым северным из действующих на Камчатке, его высота составляет 3283 метра, приблизительный возраст — 60–70 тысяч лет. Последнее извержение здесь было зафиксировано в 2010 году.

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