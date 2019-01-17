Теперь валидол? Почта России может заменить пиво в отделениях на лекарства

По данным предприятия, слабоалкогольный напиток сейчас можно купить более чем в трёх тысячах отделений по всей стране.

Почта России рассмотрит возможность продажи лекарств в почтовых отделениях вместо пива, если такое решение поступит от российских властей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя почтового оператора.

— Мы обязательно проанализируем такую возможность при наличии соответствующего решения органов государственной власти, — отметил представитель предприятия.

Напомним, что подобная тема получила широкий резонанс после того, как стало известно, что десятки отделений Почты России в Мурманской области начали продавать пиво для повышения их рентабельности и привлечения дополнительных средств на улучшение работы почтовой связи. Эксперт объяснил, что подобный симбиоз понравится жителям сельской местности. В компании рассказали, что продажа слабоалкогольной продукции начата более чем в трёх тысячах отделений по всей стране.

Депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов в беседе с Лайфом заявил, что продажа спиртного в отделениях почты приведёт к спаиванию населения.