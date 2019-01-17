Верховная рада приняла закон о "церковном рейдерстве"

Решать вопрос о принадлежности того или иного прихода к "новой церкви" будут на специальных собраниях большинством голосов. Вековая традиция при этом значения иметь не будет.

Украинский парламент со второй попытки принял закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который даже в местных СМИ фигурирует как закон о "церковном рейдерстве". "За" проголосовали 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ ещё должен подписать президент Украины, после чего он вступит в силу.

Документ позволит властям Киева лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) её храмов, а также другого имущества в случае, если прихожане проголосуют за переход конкретного храма под юрисдикцию украинской "новой церкви". Для принятия решения о переходе достаточно 2/3 голосов членов общины (раньше предлагалось принимать решение простым большинством), голосующие должны лично подписаться под ним.

Как уже сообщал Лайф, 5 января константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии "новой украинской церкви". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это событие "политическим заказом", а Петра Порошенко уличил в грубом вмешательстве в церковную жизнь.