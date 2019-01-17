Самолёт Путина в Сербии сопроводили истребители — видео

Самолёт президента РФ Владимира Путина в Сербии сопроводили истребители МиГ-29. Это видно на кадрах, снятых в этой стране корреспондентом Лайфа.

Такое сопровождение уже анонсировалось накануне. Отмечалось, что самолёты, переданные Россией Сербии, будут сопровождать борт № 1 с момента его вхождения в воздушное пространство республики.

Также была раскрыта информация о подарке, который может ждать Путина в Сербии, — это щенок местной породы.

В стране в связи с прибытием президента РФ максимально усилены меры безопасности.