Самолёт Путина в Сербии сопроводили истребители — видео

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Самолёт Путина в Сербии сопроводили истребители — видео

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Самолёт президента РФ Владимира Путина в Сербии сопроводили истребители МиГ-29. Это видно на кадрах, снятых в этой стране корреспондентом Лайфа.

Такое сопровождение уже анонсировалось накануне. Отмечалось, что самолёты, переданные Россией Сербии, будут сопровождать борт № 1 с момента его вхождения в воздушное пространство республики.

<p>Вид из иллюминатора российского борта № 1</p>

Также была раскрыта информация о подарке, который может ждать Путина в Сербии, — это щенок местной породы.

<p>Фото: вид из иллюминатора российского борта № 1</p>

В стране в связи с прибытием президента РФ максимально усилены меры безопасности.

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