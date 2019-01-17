Путин прокатил Вучича по Белграду на лимузине из "Кортежа"

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Путин прокатил Вучича по Белграду на лимузине из "Кортежа"

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Президент РФ Владимир Путин сегодня, прибыв в Сербию, отправился из аэропорта в Белград на лимузине Aurus из проекта "Кортеж". Вместе с российским лидером в нём поехал и сербский президент Александр Вучич.

<p>Александр Вучич, Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев</p>

<p>Фото: кадр из видеотрансляции сербского ТВ</p>

Напомним, что во время полёта в воздушном пространстве Сербии российский борт № 1 сопровождали почётным эскортом истребители МиГ-29. Они ранее были переданы Белграду Москвой.

Ранее сообщалось, что госслужащие России постепенно пересядут на автомобили проекта "Кортеж". Примеру главы государства уже последовал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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