Высланную из РФ журналистку на Украине арестовали на два месяца

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Высланную из РФ журналистку на Украине арестовали на два месяца

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Фото: © Facebook/Управління Служби безпеки України у Львівській області

Суд во Львове на два месяца арестовал выдворенную ранее из России украинскую журналистку Елену Бойко. Об этом сообщило Управление Службы безопасности Украины по Львовской области. В сообщении СБУ называет Бойко "антиукраинской пропагандисткой".

Напомним, украинская оппозиционная журналистка, постоянная участница политических ток-шоу на российских телеканалах Елена Бойко была выдворена из РФ за нарушение режима пребывания.

Суд Харькова арестовал её, и Бойко отправили в СИЗО Львова. Ей вменяют нарушение ч. 1 ст. 110 УК Украины "Призывы к нарушению территориальной целостности страны".

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