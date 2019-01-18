Лавров осудил отказ Киева открывать избирательные участки в России

По его мнению, таким образом действующая власть намерена искусственно повлиять на итоги предстоящих президентских выборов в свою пользу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал решение Киева не открывать избирательные участки на территории России. По его мнению, таким образом действующая власть хочет повлиять на итоги выборов в свою пользу.

— Лишать миллионы украинцев права голосовать, украинцев, которые живут и работают в России, — это нарушение всех норм, которые применяются и должны применяться в рамках ОБСЕ, в том числе и в продвижении свободных демократических выборов, — заявил он на пресс-конференции в Москве.

Также он подверг сомнению слова главы украинского МИД Павла Климкина, который объяснил такое решение соображениями безопасности. Лавров заявил, что подобные высказывания не выдержат никакой критики. В качестве примера он привёл проходивший минувшим летом чемпионат мира по футболу.

— Ни единого случая, который говорил бы об отсутствии условий безопасности в каких-либо ситуациях, я не припомню, никаких жалоб не поступало, — сказал Лавров.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта. В день начала избирательной кампании — 31 декабря 2018 года — ЦИК Незалежной ликвидировала все участки для голосования в России. В Киеве такую меру объяснили соображениями безопасности. В дальнейшем МИД Украины принял решение не регистрировать на выборах наблюдателей из РФ.