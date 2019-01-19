Власти оплатят аренду квартир для жильцов повреждённого при взрыве дома в Шахтах

Власти города Шахты оплатят жильцам пострадавшего от взрыва дома аренду временных квартир.

— Глава администрации предложил рассмотреть вариант временного расселения пострадавших граждан в отдельные квартиры с мебелью и бытовой техникой на правах аренды в удобных для людей районах города. Оплачивать аренду жилья в этом случае будет администрация города, — говорится в сообщении на сайте городской мэрии.

Ранее сообщалось, что власти Шахт признали дом, пострадавший от взрыва, пригодным для проживания.

Напомним, взрыв газа и обрушение перекрытий между двумя верхними этажами в девятиэтажном доме в Шахтах произошли утром 14 января. В результате инцидента погибло пять человек.