Владимирская чиновница Чекунова моет полы в больнице Струнино — стрим с места

Врио заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова, которая на встрече с медиками посоветовала им помыть полы в больнице, сама приехала в медучреждение в городе Струнино, чтобы навести порядок. Лайф ведёт прямую трансляцию из больницы.

Как ранее писал Лайф, скандал разгорелся после встречи чиновницы с медиками поликлиники в Струнине. Врио замглавы региона тогда заявила, что она не "золотая рыбка", чтобы исполнять все желания, и упрекнула собравшихся в том, что в здании грязный пол, нет занавесок и никто не носит бахил.

Напомним, на состояние больницы в Струнине местные жители пожаловались во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил провести капитальный ремонт и в больнице, и в поликлинике.