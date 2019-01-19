В Госдуме предложили списать невозвратные долги за ЖКХ по всей стране

По словам парламентария, попытки взыскать долги в судебном порядке ни к чему не приведут.

Член Комитета Государственной думы РФ по охране здоровья и первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал списать невозвратные долги за коммунальные услуги со всех россиян, так же как было сделано с долгами за газ в Чечне.

— Если речь идёт о списании абсолютно невозвратных долгов, связанных с возникшими долгами более трёх лет назад, то, безусловно, это надо делать по всей стране, — заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Куринный объяснил, что даже если управляющая компания в такой ситуации попытается взыскать долги через суд, то ответчик может заявить применение исковой давности, и в таком случае суд их спишет. Общее решение по списанию такой задолженности избавит россиян от длительных судебных процессов.

Ранее прокуратура Чечни потребовала списать девять миллиардов долга жителей республики за газ, так как из-за истечения сроков годности она стала "безнадёжной к взысканию". Заводской районный суд Грозного удовлетворил данное требование. В ответ на это "Газпром межрегионгаз" планирует обжаловать это решение.