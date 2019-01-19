Эсминец ВМС США направился в Чёрное море

Корабль направляется в Чёрное море, чтобы принять участие в "операции по обеспечению безопасности на море".

Эсминец Военно-морских сил США Donald Cook направился в Чёрное море. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Шестого флота ВМС США.

— Donald Cook начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении 19 января, — говорится в заявлении.

Эсминец примет участие в операциях по обеспечению безопасности на море, а также укреплению стабильности в этом регионе вместе со своими партнёрами по НАТО. В сообщении подчёркивается, что Вашингтон намерен и в дальнейшем оказывать поддержку своим союзникам в этом регионе.

Напомним, в начале января в Чёрное море вошёл большой десантный корабль Fort McHenry ВМС США — было опубликовано видео его прохода через пролив Босфор. США назвали целью визита корабля "обеспечение безопасности" и "укрепление прочных отношений с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе".