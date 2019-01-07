Появилось видео прохода большого десантного корабля США через Босфор

YouTube-канал Alfred rich опубликовал видео прохода американского корабля USS Fort McHenry через Босфор. Судя по кадрам, в Чёрное море большой десантный корабль вошёл в тёмное время суток.
Американский шестой флот, к которому приписан корабль, выступил с заявлением, что нахождение USS Fort McHenry в Чёрном море призвано укрепить прочные отношения с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе.
В российском оборонном ведомстве сообщили, что за действиями американского БДК будет наблюдать сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".
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