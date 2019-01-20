В Сербии снова прошли антиправительственные акции

Тысячи людей прошли по улицам Белграда и других городов. Звучали требования отставки президента Александра Вучича.

Новые акции протеста прошли в разных городах Сербии, пишет Reuters. Самой массовой стала демонстрация в Белграде: она собрала там около 10 тысяч человек.

Митингующие по традиции пришли к зданию философского факультета Белградского университета, а затем устроили шествие по центральным улицам столицы.

Среди звучавших требований манифестантов — отставка главы государства Александра Вучича, свобода СМИ и честные выборы.

#Serbia | As thousands of people stream through the centre of #Belgrade for tonight’s anti-government protest, they chant: “Country to the people, prison to Vucic”. #1od5miliona

Background: https://t.co/YdgIGGj7lppic.twitter.com/qUSJECG9sg — Dragoş Ioniţă (@DragosIonita) January 19, 2019

Это уже седьмая подобная акция за последние два месяца. Как ранее писал Лайф, участники также выступили против изменений пенсионного законодательства в стране.

Кроме того, они обвиняли власти в создании атмосферы насилия после избиения оппозиционера Борко Стефановича в декабре 2018 года.

16 января 2019 года они провели митинг, посвящённый годовщине убийства политика Оливера Йовановича.