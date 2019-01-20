В Магнитогорске обрушили стену дома, повреждённую взрывом — видео

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В Магнитогорске обрушили стену дома, повреждённую взрывом — видео

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В Магнитогорске снесли повреждённую взрывом газа стену жилого дома. Видео с места событий опубликовал телеграм-канал Life shot.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома в результате взрыва газа. В этой трагедии погибло 39 человек. В дальнейшем было принято решение повреждённый дом разделить на две части. Президент России Владимир Путин распорядился полностью расселить жильцов этого дома.

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