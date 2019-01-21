Ариану Гранде обвинили в плагиате и расизме

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Ариану Гранде обвинили в плагиате и расизме

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Фото: © Instagram/arianagrande

Американская певица и актриса Ариана Гранде обвиняется в краже текстов рэп-исполнительницы Princess Nokia.

По информации Fox News, речь идёт о новой композиции Гранде 7 Rings. Как заявила Princess Nokia, певица украла текст её песни Mine.

Отмечается, что свои претензии к Гранде выдвинули и рэперы Soulja Boy и 2 Chainz. Исполнительницу они обвинили в расизме и краже текстов.

Ранее Лайф писал, что Ариана Гранде была признана женщиной года по версии Billboard, а релиз её последнего хита Thank U, Next "сломал" YouTube. Также сообщалось, что Гранде отменила новогодний концерт в Лас-Вегасе в связи с "непредвиденными проблемами со здоровьем".

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