Песков рассказал, чьи интересы должны учитываться при списании долгов за газ

В Кремле назвали этот вопрос чрезвычайно сложным, поскольку товар был поставлен потребителю и компания рассчитывает на эти деньги.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, при которой ряд регионов обратился в прокуратуру с просьбой списать безнадёжные долги за газ. Представитель Кремля назвал этот вопрос чрезвычайно сложным, поскольку он требует учитывать интересы и населения, и "Газпрома" как поставщика услуг.

— В данном случае товар поставлен конечному потребителю, и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без учёта интересов компании и в то же время интересов простых граждан невозможно, — прокомментировал он.

Ранее прокуратура Чечни потребовала списать девять миллиардов долга жителей республики за газ, так как из-за истечения сроков годности он стал "безнадёжным к взысканию". Заводской районный суд Грозного удовлетворил данное требование, хотя "Газпром межрегионгаз" планирует обжаловать это решение.