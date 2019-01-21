Евросоюз усилил санкции против Сирии

Европейский союз расширил санкции против Сирии. В чёрный список добавлено пять компаний и одиннадцать физических лиц. Это следует из заявления Совета ЕС, обнародованного сегодня после заседания глав МИД стран — участниц союза.
Уточняется, что санкционный список пополнился 11 известными бизнесменами.
В Конгрессе США ранее предложили вводить санкции против тех, кто помогает Сирии.
Евросоюз же сегодня также ввёл санкции против России из-за "дела Скрипалей".
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