Евросоюз усилил санкции против Сирии

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Евросоюз усилил санкции против Сирии

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Фото: © Flickr/ANJCI ALL OVER

Европейский союз расширил санкции против Сирии. В чёрный список добавлено пять компаний и одиннадцать физических лиц. Это следует из заявления Совета ЕС, обнародованного сегодня после заседания глав МИД стран — участниц союза.

Уточняется, что санкционный список пополнился 11 известными бизнесменами.

В Конгрессе США ранее предложили вводить санкции против тех, кто помогает Сирии.

Евросоюз же сегодня также ввёл санкции против России из-за "дела Скрипалей".

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