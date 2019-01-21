Медведчук: "Майданные лидеры" привели к обнищанию миллионов украинцев

Украина в 2018 году стала самой бедной страной Европы, а также выбилась в лидеры по падению уровня жизни. Выход из этой ситуации, по мнению политика, только один: страна должна сменить вектор экономической интеграции и вернуться на традиционные рынки сбыта.

Украинский политик, председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал о катастрофическом состоянии экономики Незалежной.

— Так называемый цивилизационный выбор, навязанный "майданными лидерами", обернулся крахом экономики, обнищанием населения и переходом некогда независимого, суверенного государства Украины под внешнее управление, — приводит слова политика его пресс-служба.

В качестве иллюстрации Медведчук приводит следующую статистику: по данным МВФ, в 2018 году Украина по объёму ВВП на душу населения стала самой бедной страной Европы, а в мире заняла 134-е место из 186. Кроме того, Незалежная занимает последнее место в Европе и по размеру среднемесячной заработной платы — по итогам 2018 года она составила немногим более $320. А в рейтинге личного богатства граждан от Credit Suisse (Global Wealth Report) Украину опередили даже такие африканские страны, как Кения и Камерун.

По словам политика, эти показатели "не говорят, а кричат о массовом обнищании" миллионов украинцев.

— Фактически за пять лет реформ евроинтеграторы достигли лишь одного: сделали большинство украинцев уже не бедными, а нищими, — добавил он.

В этих условиях, по мнению политика, Украине просто необходимо вернуться к защите национальных интересов путём восстановления торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ, где находится её основной экспортный потенциал.

Ранее Украина разорвала 49 соглашений с Россией и предупредила, что на очереди ещё 50. В Москве уже заявили, что разрыв соглашений с Россией разрушителен для украинской экономики.