Крымские больницы готовятся принять 14 пострадавших с горящих судов

Больницы Крыма готовятся принять 14 пострадавших с горящих танкеров в Чёрном море. Также может быть принято решение о доставке моряков в больницы Анапы или Новороссийска.

— К нам могут доставить 14 пострадавших. У нас уже всё готово. Врачи готовы, больницы готовы, машины скорой помощи в порту уже стоят, — сообщил РИА "Новости" заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач.

Ожидается, что моряки будут доставлены около полуночи.

Напомним, два танкера — Candy и Maestro — загорелись в водах Чёрного моря. В результате погибли 11 человек, более 10 спасены. По факту гибели членов экипажа судов возбуждено уголовное дело. Ранее Лайф опубликовал видео, снятое на месте инцидента.