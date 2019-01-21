Крымские больницы готовятся принять 14 пострадавших с горящих судов

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Крымские больницы готовятся принять 14 пострадавших с горящих судов

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Больницы Крыма готовятся принять 14 пострадавших с горящих танкеров в Чёрном море. Также может быть принято решение о доставке моряков в больницы Анапы или Новороссийска.

— К нам могут доставить 14 пострадавших. У нас уже всё готово. Врачи готовы, больницы готовы, машины скорой помощи в порту уже стоят, — сообщил РИА "Новости" заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач.

Ожидается, что моряки будут доставлены около полуночи.

Напомним, два танкера — Candy и Maestro — загорелись в водах Чёрного моря. В результате погибли 11 человек, более 10 спасены. По факту гибели членов экипажа судов возбуждено уголовное дело. Ранее Лайф опубликовал видео, снятое на месте инцидента.

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