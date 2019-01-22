Росморречфлот уточнил число пропавших после пожара на судах в Чёрном море

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Росморречфлот уточнил число пропавших после пожара на судах в Чёрном море

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Фото: © flickr/Kerttu

В Росморречфлоте уточнили, что девять человек считаются пропавшими без вести после пожара на двух судах в районе Керченского пролива. Также выяснилось, что всего на борту был не 31 человек, а 32.

— 11 тел поднято, 12 [человек] спасены, девять считаются пропавшими без вести. В общей сложности 32 человека. Выяснилось, что на Maestro был стажёр из Триполи, которого не успели включить в судовую роль, — цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, два танкера — Candy и Maestro — загорелись в водах Чёрного моря. В настоящий момент спасатели приступили к тушению судов. По факту гибели членов экипажа судов возбуждено уголовное дело. Ранее Лайф опубликовал видео, снятое на месте инцидента.

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