Росморречфлот уточнил число пропавших после пожара на судах в Чёрном море

В Росморречфлоте уточнили, что девять человек считаются пропавшими без вести после пожара на двух судах в районе Керченского пролива. Также выяснилось, что всего на борту был не 31 человек, а 32.

— 11 тел поднято, 12 [человек] спасены, девять считаются пропавшими без вести. В общей сложности 32 человека. Выяснилось, что на Maestro был стажёр из Триполи, которого не успели включить в судовую роль, — цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, два танкера — Candy и Maestro — загорелись в водах Чёрного моря. В настоящий момент спасатели приступили к тушению судов. По факту гибели членов экипажа судов возбуждено уголовное дело. Ранее Лайф опубликовал видео, снятое на месте инцидента.